Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно. В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.
РБК17:00
Подробнее о событии
РБК

Глава Россельхознадзора рассказал о российско-белорусских отношениях

РБК04:02
Газета.Ru

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Газета.Ru03:12
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

РИА Новости00:59
Известия

Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с санкционной продукцией

Известия01:53
RT на русском

Россельхознадзор рассказал об изощрённых попытках обойти продэмбарго

RT на русском00:35
Lenta.ru

Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию

Lenta.ru23:36
Коммерсантъ

Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с ввозом санкционных продуктов

Коммерсантъ23:43

Научная экспедиция WWF нашла новые виды растений на «Острове Врангеля»

Результаты экспедиции на остров Врангеля доказывают изменения структуры растительного покрова и почв, сообщает 10 августа пресс-служба российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Научная экспедиция WWF нашла новые виды растений на «Острове Врангеля»
ИА Красная Весна01:43
10

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
25

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
4,8K

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
3