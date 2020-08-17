Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно. В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.В источнике
С чего всё началось
Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.
РБК17:00
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