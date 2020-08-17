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РИА Новости
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно. В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.
РБК17:00
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Известия

Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с санкционной продукцией

Известия01:53
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

РИА Новости00:59
Коммерсантъ

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с ввозом санкционных продуктов

Коммерсантъ23:43
Газета.Ru

Правительству РФ предложили новый способ борьбы с санкционной продукцией

Газета.Ru00:16
Lenta.ru

Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию

Lenta.ru23:36
RT на русском

Россельхознадзор рассказал об изощрённых попытках обойти продэмбарго

RT на русском00:35
РБК

Данкверт — РБК: «Ввозящие санкционку стали действовать более изощренно»

РБК23:00

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