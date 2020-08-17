Общество
РИА НовостиРоссельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно. В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.
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с чего всё началось
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.РБКвчера в 17:00
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Команда исследователей из Притцкеровской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете использовала новейшее компьютерное моделирование, чтобы идентифицировать уже существующее лекарство, которое могло бы ускорить решение этой всемирной пандемии.
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Руководство «Манчестер Сити» планирует обсудить с главным тренером Хосепом Гвардиолой подписание нового контракта.
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Появилась новая версия возникновения коронавируса
Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет The Sun.
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В Свердловской области 150 случаев коронавируса выявили за сутки
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