Перевозящих детей пьяных водителей хотят лишать прав на 5 лет

«Предлагаем за управление транспортным средством в пьяном виде, если в салоне в этот момент находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет, если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением прав на срок от 3 до 5 лет», — говорится в обращении.