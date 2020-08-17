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РИА Новости
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.
РБК17:00
Подробнее о событии
РБК

Данкверт — РБК: «Ввозящие санкционку стали действовать более изощренно»

РБК23:00
RT на русском

Россельхознадзор рассказал об изощрённых попытках обойти продэмбарго

RT на русском00:35
Коммерсантъ

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с ввозом санкционных продуктов

Коммерсантъ23:43
Lenta.ru

Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию

Lenta.ru23:36
РИА Новости

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

РИА Новости00:59
Телеканал 360°

Россельхознадзор пожаловался на изощренность контрабандистов

Телеканал 360°21:53
BFM.ru

Глава Россельхознадзора раскрыл изощренные способы ввоза «санкционки» в Россию

BFM.ru17:48

Перевозящих детей пьяных водителей хотят лишать прав на 5 лет

«Предлагаем за управление транспортным средством в пьяном виде, если в салоне в этот момент находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет, если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением прав на срок от 3 до 5 лет», — говорится в обращении.
Время Н00:12
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Русский музей привезет в Коми 14 оригинальных картин Кандинского в честь 100-летия региона

Впервые в регион привезли 14 оригинальных полотен русского художника, рассказал ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.
Будущее России. Национальные проекты01:04

В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений

Власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
RT на русском23:25
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Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63000 и 32000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в СКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело15 августа в 10:57
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