Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.В источнике
С чего всё началось
Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.
РБК17:00
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