Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.

с чего всё началось

Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.

Происшествия В СК назвали причину гибели пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ100 Большинство пассажиров самолета SSj100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, рассказал в интервью "Коммерсанту" Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.

Политика МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой 16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.

Происшествия «Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР» Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.

Футбол Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.

Общество Импортную технику «Газпрома» отключили через спутник Две мобильные компрессорные станции производства компании LMF, которые используются при ремонте газопроводов, проходили испытания на объекте «дочки» «Газпрома».

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Армия и оружие Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.

Футбол В Англии был забит гол головой со своей половины поля Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.

Космос Запущенный российским космонавтом наноспутник сошел с орбиты Российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 вошел в атмосферу Земли и прекратил свое существование.

Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Армия и оружие В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.

Армия и оружие Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Экономика Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.