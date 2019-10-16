Общество
РИА НовостиРоссельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
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Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.Коммерсантъвчера в 18:21
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Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
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Первый президент Украины предложил для Донбасса свою формулу
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для прекращения войны в Донбассе лидеры стран «нормандской четверки» должны подписать документ, разработкой которого они займутся лично.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика
Рада приняла закон о выплатах гражданам, сообщившим о коррупции
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом президентский закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.
РИА Новости 04:34
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
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Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.
Росбалт 15 октября в 05:39
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости 15 октября в 11:41
Общество
Бывший милиционер объяснил массовые увольнения из МВД
Главной причиной массового увольнения российских полицейских в 2018 году стал не страх повышения стажа службы для выхода на пенсию, а общий развал правоохранительной системы.
URA.Ru вчера в 00:20
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 15 октября в 09:29
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
РИА Новости 15 октября в 14:10
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Армия и оружие
Роснефть приостановила работы на блоке в Курдистане из-за близости к Сирии
Роснефть объявила о приостановке работы на блоке №8 в Иракском Курдистане из-за близости к сирийской границе, сказал первый вице-президент компании Эрик Лирон.
Взгляд.ру 04:27
Происшествия
В Японии 77 человек погибли из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии скончались в результате тайфуна "Хагибис" 77 человек, передает NHK. Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести.
Газета.Ru вчера в 23:27
Общество
Названо самое опасное место в квартире
ТК Звезда 00:56
Единоборства
Американский боксер умер после нокаута в андеркарде боя Усика
Патрик Дэй скончался после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом. Об этом сообщается на официальном сайте WBC.
Vprognoze.ru 04:21
Общество
Импортную технику «Газпрома» отключили через спутник
Две мобильные компрессорные станции производства компании LMF, которые используются при ремонте газопроводов, проходили испытания на объекте «дочки» «Газпрома».
RuNews24.ru 15 октября в 16:45
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила свои первые мониторы. И они неожиданно дешевые
Китайская Xiaomi сегодня представила свои первые компьютерные мониторы. Речь идет о двух моделях – обычной и изогнутой.
Dgl.ru 04:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Футбол
Семак объяснил, почему Малкому не сразу сделали операцию
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал об операции, которая потребовалась нападающему команды Малкому.
Спорт-Экспресс 04:24