с чего всё началось

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

Происшествия В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Общество В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.

ЖКХ Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

Политика 17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса 17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Здоровье Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Автоспорт Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.

Политика Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17 Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.