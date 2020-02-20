Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.

с чего всё началось

Россельхознадзор принял новые меры, чтобы обезопасить граждан России от эпидемии коронавируса. Для этого был введен запрет ввоза на территорию РФ посылок с животноводческой продукцией из Китая. Введенные ограничения будут распространяться в том числе и на товары в заводской упаковке.

В России запретили ввоз продуктов из Китая

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