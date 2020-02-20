Общество

Online47.ruOnline47.ruВ России запретили ввоз продуктов из Китая

Россельхознадзор принял новые меры, чтобы обезопасить граждан России от эпидемии коронавируса. Для этого был введен запрет ввоза на территорию РФ посылок с животноводческой продукцией из Китая. Введенные ограничения будут распространяться в том числе и на товары в заводской упаковке.
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с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известиявчера в 16:01

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Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБКвчера в 17:04

Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию

Эхо Москвывчера в 19:07

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°вчера в 18:27

СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

РИА Новостивчера в 20:35

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ruвчера в 16:56

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ruвчера в 16:43

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известиявчера в 16:05
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия вчера в 15:19
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
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Интерфакс вчера в 23:45
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Экономика

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.
Lenta.ru вчера в 18:33
Происшествия

Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека

ПолитСиб.Ру вчера в 22:31
Здоровье

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Еще 117 человек скончались от нового вида вируса, при этом зафиксировано 516 случаев заражения.
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По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 18 февраля в 07:41
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
ФАН вчера в 02:29
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 18 февраля в 17:40
Экономика

В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

С первого января этого года величина прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения составляет 16688 рублей.
Вечерний Мурманск 17 февраля в 12:35
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
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Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости 18 февраля в 23:50
Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
РИА Новости вчера в 18:53
Гаджеты

В новейшем смартфоне Samsung Galaxy Z Flip нашли неотключаемую рекламу

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Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
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Авто

АвтоВАЗ показал новый испытательный трек

"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
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Футбол

ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче

Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
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В США намерены использовать саранчу в военных целях

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в США намерены использовать саранчу в военных целях. Об этом сообщает издание Futurism.
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Lenta.ru вчера в 23:21
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb 18 февраля в 13:25
Экономика

Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП

Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Коммерсантъ 18 февраля в 13:32
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