Цены на газ в России для промышленности сопоставимы с ценами в США, а доходность российских поставок в Европу уже оказывается ниже доходности продаж на внутреннем рынке. К примеру, в США средние цены для промышленности находятся на уровне 6,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.

России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ

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