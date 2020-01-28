Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссии грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ

Цены на газ в России для промышленности сопоставимы с ценами в США, а доходность российских поставок в Европу уже оказывается ниже доходности продаж на внутреннем рынке. К примеру, в США средние цены для промышленности находятся на уровне 6,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.
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России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ

РИА Новости00:00

На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

Piter.tvвчера в 13:33

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

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Neftegaz.ruвчера в 00:29

Выполняем обязательства перед МВФ: на Украине назвали новые цены на газ

REGNUM28 января в 13:31

Корольчук: «Нафтогазу» пора признать, что население последние 5 лет переплачивает за газ

Украина.рувчера в 03:33
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Происшествия

Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
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Общество

В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая

Возможные убытки российского туристического бизнеса могут составить до $100 млн, если до конца марта не стабилизируется ситуация вокруг коронавируса и не возобновится приём китайских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
RT на русском 07:09
Политика

Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать практику по уголовным делам об оскорблённой чести, которые были возбуждены из-за публикаций в интернете.
RT на русском 07:17
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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Здоровье

Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 02:13
Политика

Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар.
Известия 04:50
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
REGNUM 05:21
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
РБК 07:17
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Политика

Путин уволил главу Чувашии Игнатьева

1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
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Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Общество

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на три процента

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором установил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
РИА Новости 03:31
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Теннис

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Спорт-Экспресс 06:04
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
РИА Новости 05:27
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Роберта Мака

Петербургский «Зенит» объявил об уходе словацкого нападающего Роберта Мака, об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
МР7.ру 06:30
Футбол

Игроки «Баварии» Боатенг и Горецка подрались на тренировке

Жером Боатенг и Леон Горецка схлестнулись во время тренировки «Баварии».
iReactor 02:05
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.
РБК 07:12
Финансы

Доллар не переживет победу Берни Сандерса, и цена золота взлетит

Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Profinance.ru 06:28
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Общество

В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам

В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
ТАСС 07:19
Общество

Журналистку RT Arabic ранили в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
РБК вчера в 09:04
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Политика

Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004-го года.
Lenta.ru 07:21
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
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