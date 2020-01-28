Энергетика
РИА НовостиРоссии грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Цены на газ в России для промышленности сопоставимы с ценами в США, а доходность российских поставок в Европу уже оказывается ниже доходности продаж на внутреннем рынке. К примеру, в США средние цены для промышленности находятся на уровне 6,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.
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Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Красная весна28 января в 13:02
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Украина.рувчера в 03:33
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В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
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Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
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Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.
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В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
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Журналистку RT Arabic ранили в Сирии
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004-го года.
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