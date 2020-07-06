Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что по итогам онлайн-конференции РФ и США не смогли сблизить позиции по Договору по открытому небу. РИА Новости Рябков сказал, что Вашингтон вряд ли пересмотрит свое решение выйти из договора, что было предсказуемо.

России и США не удалось сблизить позиции по договору по открытому небу

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