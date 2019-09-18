Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии напророчили удлинение рабочей недели

В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на прогнозы специалистов РАНХиГС.
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