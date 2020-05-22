Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Политика
Макфол заявил о смене антироссийских настроений в США на антикитайские
В США антикитайские настроения стали не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в России Майкл Макфол.
Взгляд.ру 15:14
Происшествия
Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи.
РИА Новости 09:27
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
Общество
В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
Авто
Рассказали, за сколько «АвтоВАЗ» выкупил СП «GM-АвтоВАЗ»
В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил у своего партнёра, американского концерна General Motors, половину акций общего предприятия «GM-АвтоВАЗ», став единственным собственником фабрики.
SpeedMe 10:30
Шоу-бизнес
Экс-муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз
Глеб Матвейчук стал гером нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В разговоре с Борисом Корчевниковым композитор признался, что в скором времени станет отцом во второй раз.
Вокруг ТВ 07:34
Экономика
Банки одобрили кредиты системообразующим компаниям на 33 млрд рублей
Дмитрий Коротаев / Известия Российские банки одобрили кредиты системообразующим компаниями на 33 млрд рублей.
РЕН ТВ 14:36
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах
Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Технологии
Установлен новый рекорд скорости интернета
Ученые австралийских университетов Монаш, Суинберн и RMIT объявили о достижении нового рекорда скорости интернета.
Вести.Ru 14:16
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Российская газета вчера в 06:53
Политика
В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова.
Life.ru вчера в 23:01
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Здоровье
Врач: в Дагестане серьезно занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28