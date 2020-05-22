Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБК21 мая в 17:00
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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
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РИА Новости 09:29
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Газета.Ru вчера в 12:15
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Актуальные Новости вчера в 10:43
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Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
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В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера
По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.
Lenta.ru 12:21
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о словах врачей: «5% жизни тебе оставалось»
Многие не верят, что цветущая и постройневшая звезда действительно боролась за жизнь считанные недели, можно сказать, дни назад.
Суть событий 09:09
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
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Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
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Вести.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
Общество
Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru 12:31
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
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Сергей Юран: «Требования Ломакина? Здесь же сразу становится ясно — „Химки“ могут прекратить свое существование»
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал вероятное появление у команды частного инвестора.
Матч ТВ 12:02
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Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
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РИА Новости 11:29
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
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Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
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Pravda.Ru 08:16
Армия и оружие
Бомбардировщик B-1 Lancer пролетел над Охотским морем после решения США выйти из ДОН
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