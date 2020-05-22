Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК21 мая в 17:00

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая

РБК01:52

Чёрный лебедь на пруду: Россия просидит на карантинах до Нового года

News.ruвчера в 13:52

Исследование: России не грозит кризис как в 90-е

ТАСС21 мая в 18:22

Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Ведомости21 мая в 19:08

России предрекли череду карантинов до конца 2021 года

URA.Ru21 мая в 18:23

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Lenta.ru21 мая в 19:48

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

Forbes21 мая в 17:00
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Происшествия

У офиса Медведчука прогремел взрыв

В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Шоу-бизнес

Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной

Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
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Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня

Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.
REGNUM 09:02
Армия и оружие

США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник

Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете.
Новый День 00:35
Фигурное катание

На следующей неделе фигуристы сборной России вернутся к тренировкам

Sport.ru 08:14
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Происшествия

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
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Единоборства

Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году

Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru 07:27
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Космос

Япония запустила грузовой космический корабль к МКС

«Контори-9» доставит на МКС 6 тонн продуктов, оборудования и других грузов.
RuNews24.ru 21 мая в 01:09
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Авто

Запустили производство рестайлингового Hyundai i30

Car.ru вчера в 12:16
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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Армия и оружие

Территорию Украины обстреливают «российские курсанты» — Резников

Киев, 23 мая 2020, 08:26 — REGNUM Курсанты российских артиллерийских учебных заведений якобы ездят в Донбасс «сдавать экзамены».
REGNUM 01:26
Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
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Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
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Гаджеты

AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X

Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
Vevby.ru вчера в 12:26
Происшествия

В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы.
ТАСС 08:31
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Общество

Липовой статистику по коронавирусу в США назвал Илон Маск

Как сообщает РИА Новости, главный визионер Миллениума, предприниматель и инженер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал заявление, в котором выразил крайнее недовольство тем, как именно собирались статистические данные по коронавирусу в США.
Live24 вчера в 16:24
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Происшествия

Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей

В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.
Российская газета 08:07
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Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
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