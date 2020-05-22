Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей
В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
Российская газета 03:50
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане
Коммерсантъ 07:37
Политика
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты Америки официально уведомили Россию о том, что они вышли из Договора по открытому небу.
Известия 07:50
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Кино
«Поищу фильм „Брат-2“ на английском и покажу детям». Каспарайтис рассказал о съемках в культовом российском фильме
Известный в прошлом советский и российский хоккеист Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках в российском фильме «Брат-2», который вышел в прокат 20 лет назад.
Sport24.ru 05:43
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Экономика
Кредитные каникулы: ЦБ упростил подачу документов через «Госуслуги»
Москва, 21 мая 2020, 12:49 — REGNUM Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги».
REGNUM вчера в 05:49
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Хоккей
Рене Фазель – о переносе ЧМ-2023 из России: Может произойти что угодно
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о возможном переносе ЧМ-2023 из России в Швейцарию.
Спорт день за днем вчера в 06:51
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 06:27
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 03:50
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Спорт
ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом»
Указывается, что в индивидуальных соревнованиях на ОИ спортсменов с TUE меньше 1%, причем «нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали».
Взгляд.ру вчера в 20:05
Общество
В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии
По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней.
Ведомости 20 мая в 22:09
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Общество
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29