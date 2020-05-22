Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
«Критический спад» (-10–15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике. «Вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики (эксперты BCG не видят для него предпосылок).РБК21 мая в 17:00
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Политика
Трамп начал принимать гидроксихлорохин из-за коронавируса в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом.
News.ru 01:43
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Авто
Эксперты назвали заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Мой Брянск 20 мая в 08:12
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Гаджеты
Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре
Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений.
3DNews 21 мая в 06:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Технологии
Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня
REGNUM вчера в 16:11
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Гаджеты
Некоторые модели смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни»
Некоторые модели фирменных смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни».
OAnews 05:41
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru 21 мая в 05:22
Экономика
Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей
Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ 21 мая в 12:00
Общество
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:39
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
По данным на утро 23 мая, в Челябинской области за сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Челябинск 02:18
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
РИА Новости 04:10
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 03:21
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
Профиль вчера в 01:33
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Футбол
Сегодня стартует 27 тур немецкой Бундеслиги
"Бавария" примет "Айнтрахт", а "Вольфсбург" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда 22 мая 2020 открывается 27 тур немецкой Бундеслиги в Берлине, где на "Олимпийском стадионе" "Герте" будет противостоять еще одна столичная команда "Унион".
Кубань-Информ вчера в 12:08
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Авто
Посмотрите на чудовищно быстрый разгон Dodge Challenger Hellcat Redeye
Dodge Challenger в специальной версии Hellcat Redeye испытали на взлетной полосе.
Car.ru 04:33
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение
Авторы новой работы — ученые из Франции и Швейцарии — показали, что как минимум три вида шмелей время от времени покусывают листья, отгрызая мелкие кусочки, причем делают это тем чаще, чем голоднее становятся.
Naked Science вчера в 07:14
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25