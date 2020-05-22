Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБК21 мая в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-Байрама
РИА Новости 13:50
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия 11:57
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews вчера в 12:11
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Силовики в ходе штурма задержали злоумышленника, захватившего заложников в отделении банка в Москве.
Известия 10:10
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Еще одна смерть была зафиксирована 19 мая, умер от коронавируса 64-летний мужчина, который работал завхозом в этой больнице.
Kursk.com 07:31
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета 01:14
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК вчера в 13:56
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Общество
О «срезанном» в России пике эпидемии сообщила глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато, а суточная заболеваемость, даже в тот момент, когда она была самой высокой для нашей страны, все равно оставалась одной из самых низких в мире.
Live24 вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Футбол
Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде
Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
Sports.ru вчера в 07:26
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03