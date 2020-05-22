Коронавирус
Российская газетаРоссии не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Пакистане
Газета.Ru 06:12
Религия
День памяти Николая Чудотворца празднуют православные
СеверИнформ 01:18
Политика
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 02:16
Экономика
Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Решение о назначении Игоря Сечина главой «Роснефти» еще на пять лет принял на заседании в четверг совет директоров компании.
АБН 03:48
Армия и оружие
В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.
РИА Новости 04:35
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Армия и оружие
Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер
Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика вчера в 14:07
Финансы
Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился
"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано", - приводятся слова Набиуллиной.
Газета.Ru 06:24
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Общество
Названа дата всероссийского онлайн-выпускного в вузах
Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет ориентировочно 4 июля.
БИЗНЕС Online 04:08
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Путин в законопроекте о патриотическом воспитании сослался на статью Конституции, которую еще не приняли
В своем новом законопроекте о воспитании патриотизма у школьников президент России Владимир Путин ссылается на статью Конституции, которую должны только принять на общероссийском голосовании.
66.ru 06:16
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Кино
Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II
Газета.Ru вчера в 10:20
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Общество
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Московская мэрия вчера дала работодателям право самим аннулировать пропуска сотрудников, присутствие которых не требуется.
Комсомольская правда 06:23
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
В феврале текущего года с космодрома уже была запущена «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М», а в марте с космодрома стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».
РБК 04:33
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов вчера в 02:02