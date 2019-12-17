Общество

REGNUMREGNUMРоссии отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Global Gender Gap Index публикуют с 2006 года, он рассчитывается для 153 стран на основе показателей, связанных с образованием, здравоохранением, экономикой и политическими правами. Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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