Общество

REGNUMREGNUMРоссии отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Global Gender Gap Index публикуют с 2006 года, он рассчитывается для 153 стран на основе показателей, связанных с образованием, здравоохранением, экономикой и политическими правами. Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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Россия в 2019-м году ухудшила свою позицию в индексе гендерного равенства

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
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