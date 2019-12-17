Общество
REGNUMРоссии отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Global Gender Gap Index публикуют с 2006 года, он рассчитывается для 153 стран на основе показателей, связанных с образованием, здравоохранением, экономикой и политическими правами. Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия
Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем
Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Общество
В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию
"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Кино
Две российские картины включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Хоккей
Салават Юлаев — Сибирь 0:0 (1-й период)
Сегодня юлаевцы проведут заключительный в этом году домашний матч.
Происшествия
Полиция разогнала протестующих у Верховной рады
Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости».
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Кино
Голливудские критики назвали Кристен Стюарт актрисой десятилетия
По мнению экспертов, режиссёром десятилетия стал Дени Вильнёв (" Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие"), актрисой десятилетия – Кристен Стюарт (" Сиберг", "Персональный покупатель"), а продюсером десятилетия – Даниэла Таплин Ландберг (" Безродные звери", "Лапочка").
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Волочкова едва не погибла во время шоу
Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на одном из недавних своих выступлений.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Кино
Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за миллиард долларов
Политика
Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус
В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Космос
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.