Экономика

Бел.РуБел.РуРоссии посоветовали активнее лишать чиновников незаконного богатства

После оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма эксперты пришли к выводу, что РФ должна добавить в список изымаемых как незаконное богатство активов чиновников, судей и глав госкомпаний новые пункты и расширить круг лиц, попадающих под эти санкции.
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с чего всё началось
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила
 международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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