с чего всё началось

После оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма эксперты пришли к выводу, что РФ должна добавить в список изымаемых как незаконное богатство активов чиновников, судей и глав госкомпаний новые пункты и расширить круг лиц, попадающих под эти санкции.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.

Политика Кедми рассказал о самом большом страхе США Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

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Политика Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.

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Гаджеты Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.

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Политика На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.

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