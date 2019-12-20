Экономика

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныРоссии посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров

Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона. FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей, пишут «Известия».
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Запад упрекнул Россию в нежелании возвращать активы коррупционеров из-за рубежа

URA.Ru16:44

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

РБК16:00

Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России

Курьер. Среда. Бердск19 декабря в 21:15

России посоветовали активнее лишать чиновников незаконного богатства

Бел.Ру20 декабря в 01:25

«Жрём салат из общей миски руками»: Делягин объяснил, почему Россию надо, как папуаса, учить борьбе с коррупцией

Царьград20 декабря в 07:54

А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам

Регионы России20 декабря в 02:08

России посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров

Вечерние Челны20 декабря в 07:05
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Футбол

В «Реале» исключили покупку нападающего в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.
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Политика

Швейцария раскритиковала санкции США в адрес своей фирмы Allseas

Критический комментарий высказал представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц по поводу санкций США в адрес швейцарской фирмы Allseas, 22 декабря пишет ТАСС.
Красная весна 12:00
Общество

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

Росбалт 01:32
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в Красноярске. Онлайн

21 декабря в Красноярске прошел вечер бокса, главное событие: бывший чемпион мира Денис Лебедев (32-3) встретился с Табисо Мчуну (22-5).
Sports.ru вчера в 05:07
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Наука

Разработка ученых позволит снимать рентгеновское «кино»

Ученые Курчатовского института разработали и протестировали новый инструмент для быстрой угловой перестройки рентгеновского пучка – бидоменный актуатор.
Индикатор 09:33
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело 09:56
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Политика

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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
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Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде

Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Московский Комсомолец 09:30
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело 11:13
Политика

СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Известия 18:12
Авто

Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
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Общество

Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола в России

Что касается сравнения стоимости новогоднего стола в разных регионах страны, то больше всего на застолье придется потратить жителям Чукотки – 9,5 тысяч рублей.
Татарстан-24 02:30
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
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Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 20 декабря в 00:21
Армия и оружие

Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Газета.Ru 17:06
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Происшествия

Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка

REGNUM вчера в 16:17
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru 16:26
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Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.
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