Экономика
Вечерние ЧелныРоссии посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров
Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона. FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей, пишут «Известия».
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Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России
Курьер. Среда. Бердск19 декабря в 21:15
А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам
Регионы России20 декабря в 02:08
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Футбол
В «Реале» исключили покупку нападающего в январе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.
Политика
Швейцария раскритиковала санкции США в адрес своей фирмы Allseas
Критический комментарий высказал представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц по поводу санкций США в адрес швейцарской фирмы Allseas, 22 декабря пишет ТАСС.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в Красноярске. Онлайн
21 декабря в Красноярске прошел вечер бокса, главное событие: бывший чемпион мира Денис Лебедев (32-3) встретился с Табисо Мчуну (22-5).
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Наука
Разработка ученых позволит снимать рентгеновское «кино»
Ученые Курчатовского института разработали и протестировали новый инструмент для быстрой угловой перестройки рентгеновского пучка – бидоменный актуатор.
Армия и оружие
Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией
Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Шоу-бизнес
Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде
Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Политика
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Авто
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Общество
Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола в России
Что касается сравнения стоимости новогоднего стола в разных регионах страны, то больше всего на застолье придется потратить жителям Чукотки – 9,5 тысяч рублей.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Армия и оружие
Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть
В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Происшествия
Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.