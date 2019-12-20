Экономика
Вечерние ЧелныРоссии посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров
Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона. FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей, пишут «Известия».
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Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России
Курьер. Среда. Бердск19 декабря в 21:15
А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам
Регионы России20 декабря в 02:08
Граждане о конфискации имущества чиновников: «Спасибо за новость, посмеялись…»
Репортер6420 декабря в 06:28
Жесткая вертикаль власти не предполагает антикоррупционную политику – политолог
ИА "Реалист"вчера в 12:55
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Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
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