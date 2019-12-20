Экономика

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныРоссии посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров

Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона. FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей, пишут «Известия».
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