Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.

Технологии В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона» Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.

Происшествия СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Технологии «Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка «Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г. Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП).

Общество Цены на бензин и дизельное топливо повысились в Биробиджане ООО "РН-Востокнефтепродукт" розничные: Цена на бензин А-92 увеличилась с 44,05 коп. до 44,45 коп. на 0,9%, Цена на бензин А-95 увеличилась с 46,00 коп. до 46,40 коп. на 0,8%, Цена на Дт зимнее увеличилась с 49,70 коп. до 50,10 коп. на 0,8%.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям "Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.

Политика Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании крушения MH17 В деле о крушении Boeing в небе над Донбассом нашли новых свидетелей Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, потерпел крушение в июле 2014 года.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Происшествия Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Экономика Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.