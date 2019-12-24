Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США

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Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

РБК01:01

России предложили новый способ обойти санкции США

Lenta.ru04:30
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