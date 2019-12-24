Энергетика
Lenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Культура
Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Футбол
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Технологии
«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка
«Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г. Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Спорт
Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступили под флагом»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация сделает все возможное, чтобы спортсмены выступили под российским флагом.
Транспорт
В правительстве объяснили отмену «площадки» в экзамене на права
В правительстве России объяснили отмену экзамена «площадка» для получения водительских прав тем, что он лишь имитировал ощущение управления автомобилем.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Общество
Цены на бензин и дизельное топливо повысились в Биробиджане
ООО "РН-Востокнефтепродукт" розничные: Цена на бензин А-92 увеличилась с 44,05 коп. до 44,45 коп. на 0,9%, Цена на бензин А-95 увеличилась с 46,00 коп. до 46,40 коп. на 0,8%, Цена на Дт зимнее увеличилась с 49,70 коп. до 50,10 коп. на 0,8%.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Шоу-бизнес
Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении
Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Авто
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года для компании LADA
На протяжении 2019 года АвтоВАЗ обновил все машины отечественной марки LADA.
Биатлон
Правление СБР исключило Малышко и Воронину из состава сборной России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что правление организации утвердило состав национальной команды на Кубок мира и Кубок IBU.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика
Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании крушения MH17
В деле о крушении Boeing в небе над Донбассом нашли новых свидетелей Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, потерпел крушение в июле 2014 года.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Экономика
Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России
С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Политика
Виктор Томенко назвал возмутительным срыв сессии в Каменском районе
«Убежден и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года», - резюмировал Виктор Томенко.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.