Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК01:01

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Экономисты предложили России новый способ обхода санкций США

News.ru06:06

России предложили новый способ обойти санкции США

Lenta.ru04:30

Экономисты нашли способ обойти санкции США

Деловое.ТВ05:31

Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины

Взгляд.ру05:29

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ОбъEugalить Америку: Как обойти санкции против «Северного потока - 2»? Советы экспертов

Царьград05:50

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

РБК01:01
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Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»

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Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
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Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»

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