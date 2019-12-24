Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК01:01

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Эксперты рассказали, как Россия может обойти санкции против «Северного потока-2»

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ОбъEugalить Америку: Как обойти санкции против «Северного потока - 2»? Советы экспертов

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