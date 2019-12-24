Общество
Lenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.РБК01:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты рассказали, как Россия может обойти санкции против «Северного потока-2»
Московский Комсомолец06:19
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Армия и оружие
Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие
Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Армия и оружие
На российском Су-57 в Сирии испытали новые виды бомб и ракет – Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике прошли испытания новых видов ракет и бомб.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Политика
Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
Обвинение Калви переквалифицировано с мошенничества на растрату
Обвинение, предъявленное основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, переквалифицировано с мошенничества на растрату 2,5 млрд рублей.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Наука
В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Футбол
РПЛ составила символическую сборную легионеров чемпионата
Российская премьер-лига представила на суд болельщиков свой вариант символической сборной легионеров первой части чемпионата страны.
Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласился с решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.