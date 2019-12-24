Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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с чего всё началось

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК01:01

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Эксперты рассказали, как Россия может обойти санкции против «Северного потока-2»

Московский Комсомолец06:19

Экономисты предложили России новый способ обхода санкций США

News.ru06:06

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

РБК01:01

Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины

Взгляд.ру05:29

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Pravda.Ru05:27

России предложили новый способ обойти санкции США

Lenta.ru04:30

ОбъEugalить Америку: Как обойти санкции против «Северного потока - 2»? Советы экспертов

Царьград05:50
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Армия и оружие

Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
Взгляд.ру 07:44
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru вчера в 10:20
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

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Российская газета вчера в 14:14
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Единоборства

Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
МК-Спорт 05:02
Политика

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
RT на русском 07:36
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро

По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
RT на русском 07:33
Армия и оружие

На российском Су-57 в Сирии испытали новые виды бомб и ракет – Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике прошли испытания новых видов ракет и бомб.
Слово и Дело 06:52
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru вчера в 16:49
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
9111.ru 05:35
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru 22 декабря в 21:54
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Политика

Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 07:21
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

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Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Происшествия

Обвинение Калви переквалифицировано с мошенничества на растрату

Обвинение, предъявленное основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, переквалифицировано с мошенничества на растрату 2,5 млрд рублей.
News.ru вчера в 12:13
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Общество

Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке

Life.ru 03:05
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия 22 декабря в 17:41
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Наука

В смертях римских императоров нашли закономерность

Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Индикатор вчера в 08:14
Футбол

РПЛ составила символическую сборную легионеров чемпионата

Российская премьер-лига представила на суд болельщиков свой вариант символической сборной легионеров первой части чемпионата страны.
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Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласился с решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.
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