Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.

с чего всё началось

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.

Армия и оружие Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азии.

Происшествия После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.

Здоровье Врачи назвали причины отравления витаминами Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.

Политика Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Общество «Виктор Черномырдин» не сдается Эпопея со строительством ледокола продолжается Срок сдачи самого мощного в мире дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» вновь переносится на первый квартал 2020 года.

Общество «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Кино «Звездные войны» возглавили российский прокат Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Шоу-бизнес Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.

Кино Режиссер фильма «Скайуокер. Восход» неожиданно ответил на критику Мнения критиков и зрителей по поводу картины, которая вышла в России 19 декабря, разделились: одним понравился приключенческий дух, другие отметили, что сюжет фильма рассчитан на фанатов и содержал слишком много отсылок к прежним эпизодам.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.