Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссии предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.
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Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК01:01

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как Россия может обойти санкции против «Северного потока-2»

Московский Комсомолец06:19

России предложили новый способ обойти санкции США

Lenta.ru04:30

ОбъEugalить Америку: Как обойти санкции против «Северного потока - 2»? Советы экспертов

Царьград05:50

Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины

Взгляд.ру05:29

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Pravda.Ru05:27

Экономисты предложили России новый способ обхода санкций США

News.ru06:06

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

РБК01:01
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Гаджеты

Смартфоны от Samsung и Apple признаны небезопасными для здоровья

Эксперты из США исследовали смартфоны популярных производителей Samsung и Apple и назвали их опасными для здоровья.
МедиаПоток вчера в 10:26
Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:26
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:30
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Происшествия

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:46
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

Первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 «Витязь» поставил Министерству обороны РФ концерн «Алмаз-Антей».
Профиль вчера в 03:32
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Здоровье

На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке

Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Ugpressa.ru 02:37
Политика

Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту

В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.
ФАН вчера в 10:38
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

Lenta.ru 03:02
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Происшествия

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Газета.Ru 06:27
Футбол

Александр Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА, а не „Спартак“, где все очень нестабильно»

Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне — в чемпионате России.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста

Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
РБК вчера в 06:38
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Культура

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

Телепрограмма 05:35
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса вчера в 06:44
Политика

Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова

«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
REGNUM 07:48
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Сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
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