России предрекли бум неплатежей по ипотеке
По их данным, в первом полугодии бум неплатежей по ипотеке наблюдался в Крыму, Калмыкии, Севастополе, Приморском крае и в Кабардино-Балкарии.В источнике
С чего всё началось
России предрекли бум неплатежей по ипотеке
За шесть месяцев 2020-го прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье в России составил 80 процентов от прироста за весь прошлый год. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Долговой Консультант», предоставленные «Ленте.ру».
Lenta.ru04:28
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