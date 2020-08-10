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Lenta.ru
Lenta.ru

России предрекли бум неплатежей по ипотеке

По их данным, в первом полугодии бум неплатежей по ипотеке наблюдался в Крыму, Калмыкии, Севастополе, Приморском крае и в Кабардино-Балкарии.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

России предрекли бум неплатежей по ипотеке

За шесть месяцев 2020-го прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье в России составил 80 процентов от прироста за весь прошлый год. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Долговой Консультант», предоставленные «Ленте.ру».
Lenta.ru04:28
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Каскад

Калининград попал в антирейтинг по росту ипотечной задолженности

Каскад07:42
Live24

Бум неплатежей по ипотеке предрекли России

Live2405:44
Профиль

Тройной прирост: когда Россию ожидают массовые банкротства

Профиль17:01
Росбалт

России предсказали бум ипотечных неплатежей

Росбалт05:40
Плас

Ипотека на первичном рынке жилья ускорилась из-за программы субсидирования

Плас05:12
Lenta.ru

России предрекли бум неплатежей по ипотеке

Lenta.ru04:28
ГЛАС.RU

В России резко подскочил уровень неплатежей по ипотеке

ГЛАС.RU05:43

Турпоток из России за рубеж может достигнуть 5 млн человек

Туристический поток по зарубежным направлениям из России к концу сезона может достигнуть отметки в пять миллионов человек, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Турпоток из России за рубеж может достигнуть 5 млн человек
РИАМО06:24
1

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
1

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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