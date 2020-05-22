Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли череду карантинов до 2021 года

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.
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России предрекли череду карантинов до 2021 года

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