Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.
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Экономика
АСВ попросило суд обанкротить Коркунова
Лишенный лицензии «Анкор Банк Сбережений», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подал в суд на своего бывшего совладельца и председателя совета директоров Андрея Коркунова.
РБК вчера в 11:45
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения.
ТАСС 13:59
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Попова: вакцинация от коронавируса начнется с групп риска
Вакцинация от коронавируса нового типа в России начнется с групп риска, если не будет возможности производить сразу большое количество вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 21:17
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Шоу-бизнес
Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ вчера в 09:14
Общество
Ростуризм сообщил о начале выхода из карантина туристической отрасли
Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов страны с 1 июня.
Компания 19 мая в 16:03
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 19 мая в 12:37
Армия и оружие
Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Турецкий флот расчищает путь летательным аппаратам, которые Турция регулярно направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Народные новости 20:33
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру 12:05
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Общество
23 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:17
Политика
Рижанина возмутил русский язык в транспорте
Рижанину объяснили, что половина объявлений делается на латышском языке, ещё по четверти сообщений звучат на русском и английском языках.
News.ru 21:23
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» взял курс на Индийский океан
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Mil.Press FLOT вчера в 08:22
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090 человек
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59