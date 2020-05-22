Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли череду карантинов до 2021 года

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.
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с чего всё началось

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Чёрный лебедь на пруду: Россия просидит на карантинах до Нового года

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ТАСС21 мая в 18:22

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

РБК21 мая в 17:00

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

Forbes21 мая в 17:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:35, Ашберн
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