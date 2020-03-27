Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

Подробнее о событии

Экономист оценил прогноз рецессии экономики на фоне коронавируса

RT на русском08:08

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новости05:16

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru03:08

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газета03:52

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец04:51

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

РБК00:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Общество

Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
РБК 07:12
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Политика

Данные «Левада-центра» про отношение россиян к новому сроку Путина не совпали с данными Кремля

Опрос "Левада-центра", который показал, что меньше половины россиян (48%) одобряют "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, не соответствует социологическим данным, которые есть у Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:42
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН 07:53
Здоровье

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Мордовии

Все контактные люди выявлены и взяты под медицинское наблюдение.
Интерфакс - Россия 06:30
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Известия вчера в 20:47
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган показал странные игры со своими дочерьми

На видео, которое Джиган разместил в соцсети, видно, как он подходит к девочкам и посвящает их при помощи ножа в рыцари.
Вестник вчера в 13:05
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

МВД рекомендовало сотрудникам не наказывать автовладельцев за нарушение сроков регистрации транспортных средств.
Радио Маяк вчера в 06:25
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Газета.Ru 05:55
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 25 марта в 16:17
Наука

Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания

Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского провели первый цикл аэродинамических испытаний модели перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», разрабатываемого в качестве замены устаревающим советским грузовым самолетам Ан-124 «Руслан».
N+1 02:58
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Здоровье

Минздрав ожидает снижения активности коронавируса через месяц

Активность распространения коронавируса COVID-19 в России может снизиться в конце апреля–начале мая, сообщил «Интерфаксу» главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Коммерсантъ 05:25
Общество

Суд отменил решение об освобождении экс-главы ФСИН Реймера по УДО

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Rambler News Service 08:08
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

Лукашенко заявил о нежелании Минска повторить «печальный опыт Москвы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о застройке Минска жильем, заявил, что белорусская столица не хочет повторить «печальный опыт Москвы».
РБК 07:30
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Религия

В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля.
Piter.tv вчера в 15:40
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Здоровье

В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Live24 06:20
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