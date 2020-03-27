Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.

с чего всё началось

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.

Общество Губернатор Хакасии ушел на карантин Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.

Общество В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Экономика Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Экономика МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Общество «Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Политика Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин в День войск национальной гвардии РФ обратился к военнослужащим и поздравил их с профессиональным праздником.

Экономика Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15% Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения размера страховых взносов до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Политика Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусом Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Китай за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает Центральное телевидение Китая.