Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

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Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

РБК00:00

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru03:08

России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

Росбалт02:35

Экономисты ожидают рецессию российской экономики

Красная весна02:48

Стало известно, во сколько обойдутся общероссийские недельные выходные

Версия-Саратов03:39

Аналитики заявили о неизбежности рецессии российской экономики

Вечерняя Москва02:48

Эксперты предрекли рецессию российской экономики

Городовой03:22
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Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Губернатор Хакасии ушел на карантин

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
ТВК 01:01
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории

С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
За рулем Кубань 02:06
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады

В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
Дербентские новости 03:18
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Экономика

МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 19:19
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Актуальные Новости вчера в 06:51
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Политика

Рейтинг Трампа обновил исторический максимум

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

«Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых

Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.
Инфопортал Зеленограда вчера в 10:33
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Evo-rus.com 02:19
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
Политика

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в День войск национальной гвардии РФ обратился к военнослужащим и поздравил их с профессиональным праздником.
Политическая Экспертиза 02:26
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Экономика

Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения размера страховых взносов до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса.
Телеканал Санкт-Петербург 25 марта в 10:36
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Политика

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Китай за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:34
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт

Die Antwoord против коронавируса — Twitch проведет благотворительный стрим со звездными музыкантами и спортсменами

В мероприятии поучаствуют известные музыканты, среди которых Die Antwoord, а также вокалисты групп Bastille и One Republic.
CyberSport.ru вчера в 13:53
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