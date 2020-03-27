Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
Губернатор Хакасии ушел на карантин
Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
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Общество
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории
С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
Общество
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Общество
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Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
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Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Экономика
МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке
Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Общество
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Политика
Рейтинг Трампа обновил исторический максимум
Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум.
Общество
«Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых
Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Энергетика
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Политика
Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Политика
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в День войск национальной гвардии РФ обратился к военнослужащим и поздравил их с профессиональным праздником.
Происшествия
В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения размера страховых взносов до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Китай за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает Центральное телевидение Китая.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Спорт
Die Antwoord против коронавируса — Twitch проведет благотворительный стрим со звездными музыкантами и спортсменами
В мероприятии поучаствуют известные музыканты, среди которых Die Antwoord, а также вокалисты групп Bastille и One Republic.