Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Политика
Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему новая коронавирусная инфекция представляет опасность для пожилых людей.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель
Цена нефти марки Brent снизилась на 2,81%, до $26,05 за баррель на 10:25 мск, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США
Официально Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта 2020 года. Сама Маркл улетела в Канаду 10 января с сыном Арчи.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Футбол
Зинченко начал строить карьеру киберспортсмена
Влада Седан, подруга полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала, чем её возлюбленный занимается в Англии на карантине.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Здоровье
В России восемь инфицированных коронавирусом находятся в реанимации
Восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом в России находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Происшествия
Ребёнок заразился коронавирусом в Самарской области
В Самарской области выявлен коронавирус у ребёнка. Предполагается, что причиной заражения могло стать общение с приехавшими из-за границы.
Политика
Италия не подписала документ ЕС по мерам против коронавируса
Согласно изданию, итальянская сторона отказалась подписывать документ даже после того, как по просьбе Рима из него убрали упоминание европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
Шойгу обвинил прозападную оппозицию в проникновении на военные объекты
Шойгу добавил, что прикрываясь законами о СМИ, активисты пытаются проникать на военные объекты.