Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.

с чего всё началось

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США Официально Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта 2020 года. Сама Маркл улетела в Канаду 10 января с сыном Арчи.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Футбол Зинченко начал строить карьеру киберспортсмена Влада Седан, подруга полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала, чем её возлюбленный занимается в Англии на карантине.

Происшествия Ребёнок заразился коронавирусом в Самарской области В Самарской области выявлен коронавирус у ребёнка. Предполагается, что причиной заражения могло стать общение с приехавшими из-за границы.

Политика Италия не подписала документ ЕС по мерам против коронавируса Согласно изданию, итальянская сторона отказалась подписывать документ даже после того, как по просьбе Рима из него убрали упоминание европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.