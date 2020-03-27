Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.

с чего всё началось

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.

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