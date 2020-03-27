Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом
Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Транспорт
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса
По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что делала пластическую операцию
Грудь Ольги Бузовой нередко подвергалась обсуждению. Особенно, когда артистка позирует в купальнике.
Гаджеты
За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Общество
Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса
Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Общество
Силовики защищаются от коронавируса
Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Общество
Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля
В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
Пандемию коронавируса может остановить «биологическое чудо»
Под «биологическим чудом» доктор наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова подразумевает резкое ослабление коронавируса при передаче его от человека к человеку и повышение дневных температур на длительный срок, цитирует биолога РИА Новости.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Происшествия
Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга
Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Происшествия