Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российской экономике предрекли рецессию

REGNUM04:56

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

РБК00:00

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газета03:52

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru03:08

России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

Росбалт02:35

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец04:51
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Авто

Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Evo-rus.com 24 марта в 10:35
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Происшествия

В Саратове оцеплено здание у правительства области

На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
КП - Саратов 03:43
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса

По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:49
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Телеканал Санкт-Петербург 04:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что делала пластическую операцию

Грудь Ольги Бузовой нередко подвергалась обсуждению. Особенно, когда артистка позирует в купальнике.
OvideO.ru 01:11
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Гаджеты

За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки

Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Evo-rus.com вчера в 17:16
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Происшествия

Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:53
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 25 марта в 12:25
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Пандемию коронавируса может остановить «биологическое чудо»

Под «биологическим чудом» доктор наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова подразумевает резкое ослабление коронавируса при передаче его от человека к человеку и повышение дневных температур на длительный срок, цитирует биолога РИА Новости.
ToDay News Ufa 01:52
Политика

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Известия вчера в 22:45
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 25 марта в 06:15
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Известия 04:34
Политика

Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе

Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 05:09
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
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