Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Экономика
Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев
Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Армия и оружие
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Политика
В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса
Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Шоу-бизнес
Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В Краснодарском крае ограничивают туристический поток
Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
Общество
Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж
Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Общество
Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве
Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.
Происшествия
В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело
В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
Общество
Салоны красоты и стоматологии закрыты в Нижегородской области
Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова внес изменения в свой Указ по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса
Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе у пяти человек подтвердился диагноз коронавирус.
Здоровье
Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек
Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны
Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.