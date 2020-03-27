Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

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России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru03:08

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец04:51

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газета03:52

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новости05:16

России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

Росбалт02:35

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

РБК00:00
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Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:21
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Армия и оружие

NI восхитился российским истребителем МиГ-35

Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
РИА Новости 04:01
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 03:24
Политика

В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса

Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Газета.Ru 06:45
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:29
Общество

В Краснодарском крае ограничивают туристический поток

Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
Коммерсантъ 03:32
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
РБК 06:37
Общество

Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж

Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 05:48
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
REGNUM 03:39
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Общество

Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.
РИА Новости 04:12
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
RT на русском 01:16
Фигурное катание

Финская фигуристка сравнила школу Тутберидзе с фабрикой

Lenta.ru 06:42
Общество

Салоны красоты и стоматологии закрыты в Нижегородской области

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова внес изменения в свой Указ по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Патриоты Нижнего вчера в 15:19
Здоровье

В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса

Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе у пяти человек подтвердился диагноз коронавирус.
Вести Севастополя 03:52
Здоровье

Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек

Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
Частник.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны

Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Вечерний Челябинск 05:14
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