Несмотря на разницу в подходах к формированию бюджета, обе страны далеки от дефолта, считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR-Bank Роман Ромашевский. По его словам, Россия в последние годы, в отличие от Саудовской Аравии, ориентировалась на минимизацию государственного долга.

Экономика Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Политика Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.

Политика Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.

Политика Госдума одобрила поправки в конституцию Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.

Общество Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Общество Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.

Политика Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.