Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке
По мнению экспертов, снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка.
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Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Общество
В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
Политика
Помпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая
«Нельзя позволять Китаю относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в Twitter.
Известия 00:36
Футбол
«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии
"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости вчера в 17:53
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings вчера в 10:20
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:00
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Байден заявил, что Трамп предал военных США
Экс-вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае если статья в газете The New York Times о контактах российской разведки с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в России)* является правдивой, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ вчера в 04:43
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service вчера в 01:49
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Общество
Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара
Пандемия коронавируса отправляет мировую экономику в неизведанные воды, сообщил ФБА "Экономика сегодня" доктор экономических наук Владимир Васильев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:57
Здоровье
Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Космос
Маск показал масштабные фотографии топливных баков Starship
Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива.
Хайтек+ 26 июня в 07:29
Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об угасающем стремлении США к мировому лидерству и призвала задуматься страны Евросоюза (ЕС) о будущем без ведущей роли Штатов.
Вечерняя Москва 26 июня в 22:54
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 июня в 13:26