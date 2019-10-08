МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в 2019 году примет самое большое число рабочей силы из других стран, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.

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В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата, передает РИА Новости.

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