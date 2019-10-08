МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в 2019 году примет самое большое число рабочей силы из других стран, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.

с чего всё началось

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата, передает РИА Новости.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.

Армия и оружие Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Происшествия Сотрудники челябинской госинспекции труда попались на взятках В Челябинской области сотрудники Государственной инспекции труда заподозрены в получении взяток.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Экономика Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Шоу-бизнес Заворотнюк выписали из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

Политика Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

Общество Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.

Политика Лукашенко заявил о предельном накале между Россией и Западом Белоруссию беспокоит предельный градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом.

Шоу-бизнес Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.