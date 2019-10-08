"Среди стран дальнего зарубежья к нам охотнее всего едут из Китая, Сербии, Сирии. В России для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, ремонт", - объяснила эксперт.

с чего всё началось

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