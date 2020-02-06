Экономика

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Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации. Уточняется, что повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

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В Совфеде предупредили о возможном росте цен на жильё

RT на русскомвчера в 21:27

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

РБКвчера в 19:32

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новостивчера в 20:53
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Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости вчера в 20:46
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
РИА Новости вчера в 04:24
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Политика

Российские ЧВК пытаются вытеснить США из Сирии — американский посол

По словам Джеффри, в последнее время всё чаще происходят конфликтные ситуации между военными США и представителями частных военных компаний (ЧВК), которые он считает российскими.
Красная весна 00:39
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты вчера в 09:06
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Общество

Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

В свою очередь, вице-президент Gilead Соня Чой заявила, что компания за три года не получила патент, хотя уже несколько лет занимается исследованиями.
РБК вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

Рамблер вчера в 13:26
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском вчера в 04:50
Общество

Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Ведомости вчера в 22:05
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru вчера в 07:16
Хоккей

Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 23:05
Биатлон

Бабиков победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону

Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Здоровье

Минздрав готовится к эпидемии коронавируса в России

Минздрав начал готовиться к возможной эпидемии коронавируса в России.
Инвест-Форсайт 04 февраля в 10:59
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Культура

Шашки расскажут, как в Россию пришла мода на Кавказ

Комсомольская правда вчера в 02:43
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:12
Футбол

Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет "Барселону" или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у "Реала" после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".
Soccer.ru вчера в 22:51
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

Представители чешского бренда Skoda объявили о скидках на автомобили в феврале.
Car.ru 04 февраля в 09:45
Происшествия

В Новосибирске иномарка сбила пешеходов на переходе

РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги

На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Kleo.ru вчера в 02:28
Общество

Министр здравоохранения Приморского края увольняется

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко написал заявление об увольнении.
Общественное телевидение Приморья 00:11
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова ответил журналисту на критику в адрес сына

Лезги газет вчера в 16:55
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия 04 февраля в 08:23
Политика

Трамп встретился с Гуайдо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо в Белом доме, сообщает пресс-служба администрации американского лидера в четверг, 6 февраля, в своем Twitter.
Известия вчера в 23:34
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