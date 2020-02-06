Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации. Уточняется, что повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

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