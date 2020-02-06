Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Читать в источнике
Оценить1094
с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Армия и оружие
Армия Сирии берет в кольцо Саракиб
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Футбол
Месси хочет, чтобы Хави возглавил «Барселону»
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Армия и оружие
Французский авианосец подошёл к Сирии на расстояние удара
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Дамаску, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Авто
Китайцы показали салон кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Весной российская линейка китайского автобренда станет шире еще на один кроссовер — семиместный Chery Tiggo 8.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Политика
В Чувашии изменилась структура правительства
Врио главы Чувашии Олег Николаев реформировал структуру кабинета министров республики, сообщает портал органов власти.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Политика
Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы
Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Футбол
Слуцкий опроверг интерес «Рубина» к Кокорину
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг интерес к форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство
Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
Происшествия
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке
Деньги передавались через третье лицо. Уголовные дела возбуждены как по факту получения, так и по факту дачи взятки.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Кино