Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия16:01

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«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новости20:53

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

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СМИ: недвижимость в России может подорожать на 25%

Московский Комсомолец17:33

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС17:05

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

РБК19:32

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия17:04
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Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
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По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
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Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

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