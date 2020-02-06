Экономика

РБКРБК«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов. В Совете Федерации обусловили возможный рост цен высокими ставками по кредитам для застройщиков, а также жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM07 февраля в 03:40

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

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Боррель предложил США поддержку в ближневосточном урегулировании

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров в США с госсекретарем Майком Помпео предложил европейскую поддержку усилиям, направленным на возобновление палестино-израильских переговоров на основании принятых ранее резолюций и с учетом интересов обеих сторон конфликта, сообщает пресс-служба главы европейской дипломатии.
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«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»

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Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

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Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Lenta.ru 07 февраля в 13:22
Происшествия

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Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
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Общество

Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

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BFM.ru вчера в 01:46
Здоровье

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что пик коронавируса произойдет во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
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Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга

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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Общество

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить требования НХЛ для заключения сделки с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
РИА Новости 05:37
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра.
Ведомости 06 февраля в 18:34
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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

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Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

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Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
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Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
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Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

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