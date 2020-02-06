Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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Шоу-бизнес
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Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Кино
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Общество
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Технологии
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Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
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Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Общество
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Авто
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
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Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.