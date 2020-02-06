Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

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В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русском05 февраля в 21:27

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество

Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров

Российские фермеры теперь смогут работать на патенте. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
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Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Общество

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
РБК 05:21
Политика

Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
РИА Новости 04:13
Политика

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Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

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WomanHit.ru 05:32
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
ТАСС 05:09
Кино

В российский прокат вышли «Хищные птицы» с Марго Робби

В России состоялась премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Как сообщает ToDay News Ufa, американский супергеройский фильм производства DC Entertainment режиссёра Кэти Янь.
ToDay News Ufa 01:00
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Технологии

Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 16:22
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Авто

Индусы построили свой «Гелендваген»

Второе поколение Force Gurkha получит две кузовные модификации — трехдверный и пятидверный универсал.
5 колесо вчера в 03:06
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В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
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