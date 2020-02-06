Экономика
Тверские ведомостиВ России могут вырасти цены на жилье
Как сообщили «Известия», в России цены на недвижимость ближайшие два года могут увеличиться до 25%. В Совете Федерации РФ пояснили, что эта тенденция будет в основном связана с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Читать в источнике
Оценить1171
с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Здоровье
Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Транспорт
В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости
Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
Общество
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Общество
Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова
Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Авто
Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора
В Сети появились шпионские снимки, которые подтверждают, что новый BMW 4-Series все-таки получил огромную радиаторную решетку, которая повергла публику в шок минувшей осенью.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Армия и оружие
ЗРК С-500 усилит возможности эшелонированной системы ПВО России
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Масочный режим введут в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала
Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
Спорт
Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России
Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Наука
Самый большой двухдвигательный лайнер пройдет сертификацию за год
Как пишет Flightglobal, завершение сертификации самого большого двухдвигательного самолета в мире намечено на январь 2021 года.