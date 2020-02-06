Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия16:01

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Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

РЕН ТВ18:32

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

СМИ: недвижимость в России может подорожать на 25%

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Недвижимость в России может подорожать на 25% за два года

Life.ru17:48

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ТАСС17:05

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

URA.Ru17:01

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Известия17:04
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